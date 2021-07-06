وصول 100 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك في» إلى مطار معيتيقة

وصلت الشحنة الثالثة من لقاح «سبوتنيك v» الروسي المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، اليوم الثلاثاء، إلى مطار معيتيقة الدولي.

وتقدر الشحنة الجديدة بـ100 ألف جرعة، وحولت فور وصولها إلى خازن الحلقة الباردة التابعة لجهاز الإمداد الطبي، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

– الإفراج عن 54 ألف جرعة من لقاح «فايزر» بعد التأكد من سلامتها

وسحب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عينات من الشحنة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وفي وقت سابق اليوم، أفرج مركز الرقابة على الأغذية والأدوية شحنة من لقاح «فايزر» الأميركي والمقدرة بـ54 ألف جرعة، وسيتم البدء في توزيع اللقاح، وفق الخطة المعدة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وفق بيان الحكومة.

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