تزامنا مع توزيع “الأمريكي”.. وصول 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي إلى طرابلس

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن وصول الشحنة الثالثة من لقاح “سبوتنيك” الروسي المضاد لفايروس كورونا المستجد، والتي يبلغ عددها 100 ألف جرعة، إلى مطار معيتيقة.

وقالت الحكومة في بيان طالعته “الساعة 24″، إنه وفور وصول الشحنة اليوم الثلاثاء، تم تحويلها إلى مخازن الحلقة الباردة التابعة لجهاز الإمداد الطبي.

وأضاف البيان أنه تم أخذ عينات من الشحنة من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وفي ذات السياق، أفرج مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، عن شحنة لقاح فايزر الأمريكي والمقدرة عددها 54 ألف جرعة، وسيتم البدء في توزيع اللقاح وفق الخطة المعدة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.