واشنطن تجدد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

تقرير 218

من جديد ترسل واشنطن رسالة أخرى تعبر عن الموقف الأمريكي تجاه إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، مذكرة بأهمية هذا الاستحقاق الذي سينعكس مستقبلا على حياة الشعب الليبي نحو الاستقرار وإنهاء سنوات الصراع

دعوات أمريكية واضحة إلى ضرورة التوافق على موعد إجراء الانتخابات الليبية في نهاية العام الجاري..

دعوات جددها المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في حفل افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو موقف يعبر عن رغبة واشنطن وحرصها على ذلك الموعد بعد أن مررت رسالة قوية في مؤتمر برلين الثاني على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن شدد فيها على الحاجة إلى إجراء الانتخابات والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

السفير الأمريكي في ليبيا، رأى أن هناك شعورا ملموسا بالزخم الذي بدأ يتزايد الآن من خلال ما يحدث من حراك، وما تقوم به المفوضية، وهو ما يمثل في جملته خطوات تمهيدية تحتاج إلى ممارسة عملية.

إذا الموقف الأمريكي يمكن قراءته بصور متكاملة أيضا في البيان الصادر عن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان قبيل انعقاد ملتقى الحوار في جنيف حيث عبر المسؤول الأمريكي عن وقوف بلاده إلى جانب الشركاء الدوليين والليبيين دعما لإجراء الانتخابات المرتقبة في موعدها بشكل كامل،

وترى واشنطن أن هذا الاستحقاق سيمكن الليبيين من اختيار قادتهم وإعادة إرساء سيادتهم بعد سنوات من الصراع والاضطراب الاقتصادي.. استحقاق يستند إلى التقدم الذي تم إحرازه بتشكيل السلطة التنفيذية ممثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي تطمح الولايات المتحدة من هذا الدعم إلى مساعدة الشعب الليبي لشق طريقه نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وأمانا.

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