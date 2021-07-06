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إعدام أجبان فاسدة في طرابلس

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، إعدام كميات من الأجبان الفاسدة داخل عدة محال في طريق الشوك- طرابلس.

وضبط مفتشو المركز لجنة أبوسليم بفرع طرابلس رفقة الحرس البلدي كميات الأجبات التي فسدت جراء تخزينها في ظروف غير ملائمة ودرجات حرارة مرتفعة، وفق بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

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وأكد البيان إعدام كامل الكميات الفاسدة.

ومنتصف يونيو الماضي، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غلق مصنع الشمعدان-طرابلس؛ لعدم تقيده بالاشتراطات الصحية والقياسية المطلوبة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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