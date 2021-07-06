‏الشاطر: مغادرة الدبيبة طبرق ليلاً يعطل المسار الديمقراطي والعملية الانتخابية

اعتبر عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، أن مغادرة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، لمدينة طبرق ليلاً يعطل المسار الديمقراطي وإقرار الميزانية والانتخابات، على حد زعمه.

وقال الشاطر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” مغادرة الدبيبة طبرق ليلاً بعد تلقي تنبيهات من أجهزة استخباراتية لم يعطل إقرار الميزانية فقط، وإنما عطل المسار الديمقراطي والعملية الانتخابية الموعودة”، على حد تعبيره.

وتابع:” الدول الفاعلة في الشأن الليبي لديها ما يكفي من الأدلة لتشير صراحة للفاعل، وسكوتها لا يبعث على الثقة فيها” على حد قوله.

وأعلن الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، في وقت سابق، أن الدبيبة وتشكيلته الوزارية غادرت طبرق في تجاه العودة إلى طرابلس.

وقال «حمودة» في تصريح خاص لـ «فواصل»، أنه الحكومة أبقت في طبرق “لجنة وزارية مختصة بالميزانية لعرضها على مجلس النواب”.