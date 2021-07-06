الإرهابي “غويلة”: أتحدى أي حكومة أو حزب منافسة “للصادق الغرياني” في إنجازاته

أخبار ليبيا 24 – متابعات

زعم الإرهابي المدعو عبد الباسط غويلة، عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء، أن المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني، الوحيد الذي أنجز مشروعات في ليبيا تستحق الذكر.

وقال غويلة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أتحدى حكومة أو حزب أو مؤسسة أو جمعية بعد ثورة فبراير أو قبلها أنجز مشاريع كما أنجزها الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله تعالى وسدده ووفقه” على حد قوله.

وتابع أن إنجازات الغرياني تمثلت في دار الإفتاء الليبية والمعهد الشرعي ومركز الشيخ علي الغرياني للكتاب، على حد ادعائه.

واستطرد ” أن هذا الأخير أصبح صرحا علميا يقصد من كل مكان ويرتاده كل شرائح المجتمع”، على حد زعمه.

ولايزال مفتى الإخوان والإرهاب، الغريانى يواصل تحريضه ضد الجيش الليبى، داعيًا من وصفهم بـ “المقاتلين والمجاهدين” إلى عدم الإلتفات لأى حديث آخر غير حسم المعركة وإتمامها، واصفًا الجيش الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، بأنه الوباء الأكبر الذى يهدد ليبيا، مطالبًا الميلشيات بالقضاء عليهم، مختتمًا بأن من يريد وقف القتال بسبب كورونا وغيرها، هدفه جعل “حفتر” يلتقط أنفاسه.

وكانت الصدمة فيما أفتى به الغريانى ردًا على سؤال أحد المشاهدين، وإجازته تفجير النفس فى العدو لمن وصفهم بـ”الثوار والمقاتلين”، خشية الوقوع فى الأسر، إذ قال إن “قتل النفس منهى عنه، فقد يقع فى الأسر وينجيه الله، وقد يخاف أن يقع فى الأسر ويأتى من ينقذه، التفجير فى العدو بمعنى أن يكون فيه نكاية للعدو أى توجد فيه أثر وهزة وانكسار هذا مشروع وجائز”، بشرط أن تكون عمليات قاتلة ولها أثر.