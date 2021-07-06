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مجلس الدولة: المشري اتفق مع السفير الأمريكي على التعجيل بالمسار الدستوري

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري إن استقبل رئيس المجلس “خالد المشري” تلقى اتصالا هاتفياً من السفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند”.

وأضاف المكتب أن المشري ونورلاند ناقشا خلال الاتصال الذي جرى اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات الحوار السياسي، على حد قوله.

وتابع المكتب في بيانه أن الطرفين اتفقا على عدم الرضا عن حالة عدم التوافق التي سادت ملتقى الحوار في جنيف، كما اتفق الطرفان على ضرورة العمل لإيجاد مخرج لهذا الانسداد، والتعجيل بإنجاز المسار الدستوري لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، على حد زعمه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الواضح ان خالد المشري بمتابة القائد الأوحد والمرشد الملهم للمجلس الرئاسي لوحده يجتمع بمبعوتي الامم المتحدة والسفراء الاجانب ويعقد الاجتماعات والندوات ويصرح ويقرر بأسم المجلس الرئاسي دون مشاركة اعضاءه، قمة الاستبداد والديكتاتورية.

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