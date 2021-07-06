«الهنقاري»: إهانة الدبيبة في طبرق المقصود بها أبناء الغرب وأحرار ليبيا

قال محمد الهنقاري، الذي تستضيفه قنوات الإخوان المسلمين بوصفه “محللا سياسيا” إن الإهانات التي تعرض لها رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة في طبرق موجه للغرب الليبي وكل الأحرار وليس شخص الدبيبة فقط”.

وزعم الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الإهانات والإذلال الذي تعرض لها الدبيبة في جلسة برلمان طبرق وفي مطارها وفي شوراعها ليس المقصود ذاته بل المقصود هو الغرب الليبي وأحرار ليبيا من كامل ربوعها” على حد تعبيره.

وتابع:” نحن نحكمكم الآن لا خيار لكم أما الطاعة على مزاج إردتنا أو قتلكم وتجويعكم وتهجيركم وإذلالكم” على حد قوله.