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«الهنقاري»: إهانة الدبيبة في طبرق المقصود بها أبناء الغرب وأحرار ليبيا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد الهنقاري، الذي تستضيفه قنوات الإخوان المسلمين بوصفه “محللا سياسيا” إن الإهانات التي تعرض لها رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة في طبرق موجه للغرب الليبي وكل الأحرار وليس شخص الدبيبة فقط”.

وزعم الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الإهانات والإذلال الذي تعرض لها الدبيبة في جلسة برلمان طبرق وفي مطارها وفي شوراعها ليس المقصود ذاته بل المقصود هو الغرب الليبي وأحرار ليبيا من كامل ربوعها” على حد تعبيره.

وتابع:” نحن نحكمكم الآن لا خيار لكم أما الطاعة على مزاج إردتنا أو قتلكم وتجويعكم وتهجيركم وإذلالكم” على حد قوله.

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أبناء الغرب أحرار ليبيا إهانة الدبيبة الهنقاري طبرق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الذي أذله هو خلوصي ٱكار يوم جاء الي مستعمرته طرابلس يوم لم يعبره ولم يعطيه علم بقدومه الي مستعمرته والذي وبخ زير دلاع عصابات الجريمه المنظمه الجندي أول الحداد لعدم فهمه في البروتوكول

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