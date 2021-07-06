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بالصورة… حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومي الاربعاء والخميس في ليبيا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي الاربعاء والخميس في ليبيا تشير إلى استقرار فى حالة الجو على الشمال الغربي غير ان الرطوبة النسبية مرتفعة.

وبحسب المركز فإن الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين فتشير الى استقرار فى حالة الجو على الشمال الغربي غير ان الرطوبة النسبية مرتفعة، وتكون درجات الحرارة فى حدود 30 الى 32 على الساحل وقد تصل الى 38 درجة مئوية على الدواخل.

وبحسب التقرير فإن طقس الجنوب الغربي تشهد درجات الحرارة تحسن نسبي، بينما يكون الطقس في الجنوب الشرقي من المتوقع ان تكون درجات الحرارة فى نفس المستوى المسجل خلال اليومين الماضيين. والله اعلم.

وفيما يلي التوقعات لحالة الطقس ليوم الأربعاء بإذن الله تعالى:

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏يوم الغد الأربعاء 2021/07/07 32/24 مْ حالة الطقس بنغازي 30/23 31/23 مصراته ابلس 40/29 42/83م بني وليد سبها 31/21 31/23 م… البيضاء الزاوية 42/25 …مْ 31/25 الكفرة 31/23 زوارة طبرق 38/25 م… غريان 30/23 37/23 الخمس ترهونة 39/26 42/29 الزنتان غات 33/25 مْ 32/22 م… اجدابيا المرج 32/26 مْ 38/26 مْ هون 38/24 مُ 41/30 العزيزية اوباري 39/27 …مْ 30/22 يفرن زليتن 31/21 31/22 شحات درنه 40/29 46/31 مرزق غدامس 39/25 نالوت 38/23 صبراتة 31/23 المركز الوطني للأرصاد الجوية f‏'‏

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