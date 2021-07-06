زياد دغيم: البعثة الأممية تحاول فرض “الصراع وعدم الاستقرار” على ليبيا

قال عضو ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب زياد دغيم في بيان له إن البعثة الأممية تحاول فرض الإرادة الدولية على ليبيا من صراع وعدم استقرار، على حد تعبيره.
وأضاف دغيم أن البعثة والقلة المتماهية معها هم سبب فشل ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
وتابع: أدعو البعثة إلى لقاء عبر تقنية “زوم”، لاعتماد القاعدة الدستورية، والتصويت على النقاط الخلافية.
واختتمت يوم الجمعة الماضي، اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، التي دامت 5 أيام للنظر في مقترح قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.
وقدم عدد من أعضاء الملتقى ثلاث مقترحات أخرى. وكان بعضها متسقا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 ديسمبر.
كما شكل أعضاء الملتقى لجنة توافقات لإيجاد أرضية مشتركة ومحاولة جسر الهوة بين مختلف المقترحات، وعلى الرغم من كل هذه الفرص، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء الملتقى بشأن مقترح قاعدة دستورية.
وحثت البعثة الأممية أعضاء الملتقى على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم، وأكدت أنها ستواصل العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات من أجل بذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.
وقالت البعثة في بيان لها، إنه لن يتم قبول المقترحات التي لا تمهد الطريق وتمكن من إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
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