«تسييري العجيلات»: إمكانياتنا منعدمة أمام تفشي كورونا.. والدبيبة يتجاهلنا

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية العجيلات مصعب هويدي، إن المجلس منذ تسلّمه مهامه يقوم بالإجراءات المطلوبة وفق إمكانياته للحد من انتشار جائحة كورونا في البلدية.

وأضاف هويدي، في تصريحات صحفية:” منذ تسلم المجلس مهامه في مايو 2020، لم يصرف له أي ميزانية أو مبالغ، ولم يلقَ أي اهتمام من المؤسسات الحكومية بشأن الوضع في البلدية”.

وأكد أن المجلس يُخلي مسؤوليته في حال زيادة انتشار جائحة كورونا في البلدية لافتقاره إلى الإمكانيات اللازمة لمجابهتها “.

وتابع:” لم تتسلم البلدية مركز العزل رغم المراسلات الموجهة إلى الجهات الحكومية، ويحتّم علينا واجبنا أمام سكان العجيلات وضعهم في صورة الوضع وإمكانيات المجلس المنعدمة”.

وأعلن المجلس البلدي، عجزَه عن مجابهة انتشار الجائحة، ويحمّل الجهات الرقابية والخدمية والحكومية المسؤولية عمّا سيؤول إليه الوضع في البلدية، بحسب رئيس المجلس التسييري.