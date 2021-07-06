إنقاذ 16 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، السبت، من إنقاذ 16 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، وفق ما أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية.

وقال الناطق عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الزورق «فزان» تحرك بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى مكان الحادث استجابة لنداء استغاثة.

وفور إتمام عملية الإنقاذ، أُنزل المهاجرون في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ثم نقلوا جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع عملية رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

– وزير الداخلية: إنقاذ 9216 مهاجرًا غير شرعي في البحر خلال 2021

– الدبيبة: ليبيا لن تستطيع وقف الهجرة غير الشرعية بمفردها

وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرًا غير شرعي.

وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في نفس الشهر، أن ليبيا «لن تتمكن بمفردها» من مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وقال خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: «إن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع بمفردها وقف هذه الظاهرة، بل الأمر يحتاج إلى تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ».

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