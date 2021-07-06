وزير الصحة يناقش وضع مرضى السيلياك

اجتمع وزير الصحة علي الزناتي، صباح الثلاثاء، بديوان وزارة الصحة طرابلس؛ مع ممثلين عن المنظمة الليبية لمرضى السيلياك أوحساسية الغلوتين، وبحضور مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة ومدير إدارة الصيدلة بمستشفى الأطفال.

اجتمع وزير الصحة علي الزناتي، صباح الثلاثاء، بديوان وزارة الصحة طرابلس؛ مع ممثلين عن المنظمة الليبية لمرضى السيلياك أوحساسية الغلوتين، وبحضور مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة ومدير إدارة الصيدلة بمستشفى الأطفال.