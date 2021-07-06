وزير الصحة يناقش وضع مرضى السيلياك

اجتمع وزير الصحة علي الزناتي، صباح الثلاثاء، بديوان وزارة الصحة طرابلس؛ مع ممثلين عن المنظمة الليبية لمرضى السيلياك أوحساسية الغلوتين، وبحضور مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة ومدير إدارة الصيدلة بمستشفى الأطفال.
وتم خلال الاجتماع عرض كافة المشاكل المتعلقة بالمرض، وخاصة المتعلقة بتوفير الغذاء الخاص لهذه الفئة والتي يتطلب غذائها نوع خاص من الأغذية.
كما تم مناقشة آلية توحيد الجهود والتعاون بين جميع الهيئات المعنية بهذا المرض، من خلال استحداث قائمة نمطية للأغذية والأدوية المتعلقة بالمرض، إنشاء منظومة خاصة لحصر المرضى الليبين، تسجيل الشركات الخاصة بالغذاء الخاص بالمرضى والتنسيق لتنظيم ندوات ومؤتمرات توعوية بالمرض.
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