الكيلاني تطالب لجنة الميزانية بتضمين منحة الخدمة المنزلية لمستحقيها

حضرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماع لجنة الميزانية الذي ضم عددا من الوزراء مع اللجنة المالية بمجلس النواب في مدينة طبرق، الثلاثاء.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن الاجتماع تمت فيه مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالميزانية العامة وبعض الجوانب الأخرى .

وأكدت الوزيرة، ضرورة تضمين المنح المخصصة لشرائح المنظوية تحت مظلة الشوؤن الاجتماعية منها منحة الخدمة المنزلية لمستحقيها من ذوي الإعاقة والتي لم تصرف منذ سنتين، وكذلك أهمية برامج التنمية (المكانية) لكل الوزارات لتقديم خدمات أفضل للمواطن في ربوع الوطن.

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