مجلس الدولة: المشري اتفق مع السفير الأمريكي على التعجيل بـ “المسار الدستوري”

قال المكتب الإعلامي لما يسمى “مجلس الدولة” إن رئيس المجلس القيادي الإخواني خالد المشري تلقى اتصالا هاتفياً من السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند.

وأضاف المكتب أن المشري ونورلاند ناقشا خلال الاتصال الذي جرى اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات الحوار السياسي، على حد قوله.

وتابع المكتب في بيانه أن “الطرفين اتفقا على عدم الرضا عن حالة عدم التوافق التي سادت ملتقى الحوار في جنيف، كما اتفق الطرفان على ضرورة العمل لإيجاد مخرج لهذا الانسداد، والتعجيل بإنجاز المسار الدستوري لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، على حد زعمه.

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