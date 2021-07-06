ليبيا الان

مجلس الدولة: المشري اتفق مع السفير الأمريكي على التعجيل بـ “المسار الدستوري”

تم النشر منذُ 15 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال المكتب الإعلامي لما يسمى “مجلس الدولة” إن رئيس المجلس القيادي الإخواني خالد المشري تلقى اتصالا هاتفياً من السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند.

وأضاف المكتب أن المشري ونورلاند ناقشا خلال الاتصال الذي جرى اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات الحوار السياسي، على حد قوله.

وتابع المكتب في بيانه أن “الطرفين اتفقا على عدم الرضا عن حالة عدم التوافق التي سادت ملتقى الحوار في جنيف، كما اتفق الطرفان على ضرورة العمل لإيجاد مخرج لهذا الانسداد، والتعجيل بإنجاز المسار الدستوري لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، على حد زعمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اشتهرت في المجتمع المكي – قبل الإسلام – طائفة من النسوة البغايا ، عُرُفن باسم (صاحبات الرايات الحمر) ، اللواتي كانت الواحدة منهن ، تضع راية حمراء ، على خيمتها أو دارها ، كعلامة على أنها بائعة هوى . و كانت إحدى صاحبات الرايات الحمر المشهورات ، هي (سلمى بنت حرملة) ، المعروفة بلقب (النابغة)

    رد