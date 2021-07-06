وزير النفط يطلع المنفي على معدلات الإنتاج والعراقيل التي تواجه القطاع

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وزير النفط والغاز المهندس “محمد إمحمد عون” وذلك للوقوف على أهم العراقيل التي تواجه قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وثمن رئيس المجلس الرئاسي، الدور الكبير الذي يقوم به العاملون في قطاع النفط والغاز رغم قلة الإمكانات، وحرصهم على العمل للمحافظة على المصدر الأساسي للدخل في ليبيا.

كما تم مناقشة نشاط وزارة النفط والغا، والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، والصعوبات والتحديات التي تواجهها.

وأثنى المنفي، على دور قطاع النفط والعاملين به وخاصة خلال السنوات الماضية، وحرصهم على استمرار العمليات النفطية، والعمل على زيادة معدلات الإنتاج رغم الظروف الصعبة التى شهدتها البلاد، وحرصهم على العمل كجسم واحد متكامل محايد رغم الانقسامات.

كما اطلع وزير النفط والغاز، المنفي على عمل الوزارة، والمؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية التابعة لها، ومعدلات الإنتاج والعراقيل التي تواجهها لزيادة الإنتاج وتحسين القطاع النفطي في ليبيا.