وزير التعليم يتفقّد سير الدراسة بمراقبة التعليم عين زارة ويحضر حفل تكريم المتفوِّقين بها

تفقّد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، صباح الثلاثاء، سير الدراسة بمراقبة التربية والتعليم عين زارة.
ورافق الوزير في جولته مدير مصلحة المرافق التعليمية علي قويرح، مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، ومدير إدارة التعليم الخاص عمران العموري، ومدير إدارة التعليم الأساسي سالم مفتاح محمد، ومدير إدارة الاحتياط العام أبوبكر الهاشمي، ومراقب التربية والتعليم عين زارة محمد القبائلي.
وعقب جولته التَّفقُّدية، حضر الوزير حفل تكريم أوائل المراقبة في الشهادتين الإعدادية والثانوية على مستوى ليبيا عن العام الدراسي 2019 – 2020م.
وفي كلمة له، حَيَّ وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف الحضور، مُعبّراً عن سروره بتكريم المتفوِّقين، ووصولهم إلى هذه المرتبة التي تعكس جدّهم واجتهادهم ومثابرتهم، مُقدماً شُكره لمراقبة التربية والتعليم عين زارة، وجميع كادرها الإداري، لما وجده من اهتمام بالمدارس التابعة لها خلال جولته بها.
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