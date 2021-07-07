وزير التعليم يتفقّد سير الدراسة بمراقبة التعليم عين زارة ويحضر حفل تكريم المتفوِّقين بها

ورافق الوزير في جولته مدير مصلحة المرافق التعليمية علي قويرح، مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، ومدير إدارة التعليم الخاص عمران العموري، ومدير إدارة التعليم الأساسي سالم مفتاح محمد، ومدير إدارة الاحتياط العام أبوبكر الهاشمي، ومراقب التربية والتعليم عين زارة محمد القبائلي.

ورافق الوزير في جولته مدير مصلحة المرافق التعليمية علي قويرح، مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، ومدير إدارة التعليم الخاص عمران العموري، ومدير إدارة التعليم الأساسي سالم مفتاح محمد، ومدير إدارة الاحتياط العام أبوبكر الهاشمي، ومراقب التربية والتعليم عين زارة محمد القبائلي.

وعقب جولته التَّفقُّدية، حضر الوزير حفل تكريم أوائل المراقبة في الشهادتين الإعدادية والثانوية على مستوى ليبيا عن العام الدراسي 2019 – 2020م.

وعقب جولته التَّفقُّدية، حضر الوزير حفل تكريم أوائل المراقبة في الشهادتين الإعدادية والثانوية على مستوى ليبيا عن العام الدراسي 2019 – 2020م.