وزير الاقتصاد يزور ميناء بنغازي البحري

زار وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج، الثلاثاء، ميناء بنغازي البحري رفقة وكيل وزارته سهيل أبوشيحة وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري.

وأجتمع الوزير رفقة الوفد المرافق له بمقر إدارة الشركة الليبية للمواني بنغازي وكان في إستقبالهم السيد كابتن يزيد بو زريدة مدير الشركة الليبية للمواني.

واستقبل الوزير، مدير مديرية جمارك بنغازي عميد سالم الباح ورئيس مركز جمرك ميناء بنغازي البحري عميد عادل العوامي ورئيس مركز جمارك مطار بنينا الدولي عقيد طارق عثمان ضمن الوفد الجمركي.

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