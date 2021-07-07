مصادر: كوبيش يجهز لائحة عقوبات رادعة ضد معرقلي ‏انتخابات ديسمبر المُقبل لتقديمها لمجلس الأمن

كشفت مصادر مطلعة، أن المبعوث الأممي، يان كوبيش، يجهز حاليا لائحة عقوبات رادعة، ضد معرقلي الانتخابات المقرر إقامتها في 24 ديسمبر المقبل.
وأفادت مصادر لقناة “سكاي نيوز عربية”، بأن المبعوث الأممي إلى ليبيا، سيتقدم قريبًا بإحاطة لمجلس الأمن بشأن آخر التطورات في المشهد الليبي، مرجحة اتخاذ قرارات هامة من شأنها ضمان الوصول لانتخابات في موعدها المقرر.
ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر عقد جلسة قريبة لملتقى الحوار السياسي، بحضور دولي بارز لمراقبة المناقشات والمعرقلين لإقرار قاعدة دستورية من شأنها إتمام الانتخابات، مؤكدة أن التحضير لها لا يزال جاريا.
وأكدت أن كوبيش سيعود من الإحاطة الخاصة بمجلس الأمن، محملا بقرارت رادعة تستهدف المعرقلين، وكل من يحاول العبث بخريطة الطريق التي اعتمدها مجلس الأمن.
وتحدثت المصادر أن تلك العقوبات ستكون رادعة هذه المرة، وأن المجتمع الدولي لن يقبل بأي شكل خرق القواعد التي تم الاتفاق عليها.
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