مصادر: كوبيش يجهز لائحة عقوبات رادعة ضد معرقلي ‏انتخابات ديسمبر المُقبل لتقديمها لمجلس الأمن

كشفت مصادر مطلعة، أن المبعوث الأممي، يان كوبيش، يجهز ‏حاليا لائحة عقوبات رادعة، ضد معرقلي الانتخابات المقرر إقامتها ‏في 24 ‎ديسمبر المقبل.‏

وأفادت مصادر لقناة “سكاي نيوز عربية”، بأن ‏المبعوث الأممي إلى ليبيا، سيتقدم قريبًا بإحاطة لمجلس الأمن ‏بشأن آخر التطورات في المشهد الليبي، مرجحة اتخاذ قرارات هامة ‏من شأنها ضمان الوصول لانتخابات في موعدها المقرر‎.‎

ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر عقد جلسة قريبة لملتقى الحوار ‏السياسي، بحضور دولي بارز لمراقبة المناقشات والمعرقلين لإقرار ‏قاعدة دستورية من شأنها إتمام الانتخابات، مؤكدة أن التحضير لها ‏لا يزال جاريا‎.‎

وأكدت أن كوبيش سيعود من الإحاطة الخاصة بمجلس الأمن، ‏محملا بقرارت رادعة تستهدف المعرقلين، وكل من يحاول العبث ‏بخريطة الطريق التي اعتمدها مجلس الأمن‎.‎

وتحدثت المصادر أن تلك العقوبات ستكون رادعة هذه المرة، وأن ‏المجتمع الدولي لن يقبل بأي شكل خرق القواعد التي تم الاتفاق ‏عليها.‏

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