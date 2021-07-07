وكيل وزارة الخارجية: نشكر تركيا على مواقفها.. وضروري تنفيذ الاتفاقيات معها  

عبر وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية ” محمد خليل عيسى ” عن أمله في عودة الشركات التركية، لاستئناف عملها ومساهماتها في إعادة إعمار ليبيا، على حد زعمه.

وأكد الوكيل خلال لقائه أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بطرابلس سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا ” كنعان يلماز ” على عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية العمل على تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين، وفق قوله.

كما أعرب ” عيسى ” – خلال اللقاء الذي حضره مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بالوزارة ” محمد الزناتي ” – عن تقديره وامتنانه لموقف الحكومة التركية الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وترحيبها بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة المكونة من المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، وفق زعمه.

من جهته أكد السفير التركي في مستهل اللقاء استعداده للعمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، على حد ادعائه.

ووقع أردوغان اتفاقية تدريب عسكري مع رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فائز السراج، والتي رفضها مجلس النواب وقرر تقديم الموقعين عليها لمحاكمة قضائية بتهمة الخيانة.

وتحت هذه الذريعة، نشرت تركيا آلاف المقاتلين السوريين دعما لحكومة الوفاق في معركتها ضد قوات الجيش الوطني الليبي الذي وصل إلى طرابلس لتطهيرها من المسلحين والإرهابيين والمليشيات الإجرامية.

وذكر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي أن تركيا أرسلت آلاف المقاتلين السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا.