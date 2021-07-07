وزير النفط والغاز يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك

المجتمعون راجعوا حالة سوق النفط من حيث الإمدادات والطلب، ومستوى المخزون، و أطلعوا على تقارير الأمين العام حول سير العمل بالمنظمة، وأعتمدوا المراجع الخارجي لسنة 2021.

المجتمعون راجعوا حالة سوق النفط من حيث الإمدادات والطلب، ومستوى المخزون، و أطلعوا على تقارير الأمين العام حول سير العمل بالمنظمة، وأعتمدوا المراجع الخارجي لسنة 2021.