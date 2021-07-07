وزير النفط والغاز يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون ممثلاً للدولة الليبية في الاجتماع الوزاري العادي (رقم 181) لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عبر الدائرة الإفتراضية.
المجتمعون راجعوا حالة سوق النفط من حيث الإمدادات والطلب، ومستوى المخزون، و أطلعوا على تقارير الأمين العام حول سير العمل بالمنظمة، وأعتمدوا المراجع الخارجي لسنة 2021.
كان من المخطط أن ينعقد في ذات اليوم الإجتماع الوزاري رقم (18) لتحالف أوبك+ ولكن هذا الإجتماع تم تأجيله حتى يتم التوافق بين الدول الأعضاء على تمديد الإتفاقية المبرمة في أبريل 2020 بشأن تخفيض الإنتاج.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك