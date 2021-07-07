ليبيا الان

وزير الداخلية خلال تفقده منفذ امساعد البري: علينا تذليل الصعوبات أمام المواطنين

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زار وزير الداخلية عميد “خالد مازن”، اليوم الثلاثاء، منفذ امساعد البري خلال جولة تفقدية رافقه خلالها مدير أمن المنفذ وعدد من أعضاءه، وذلك للوقوف على سير العمل بالمنفذ.

واستمع الوزير، إلى شروح وافية من قبل العاملين بالمنفذ حول آلية العمل والجهود التي تبذل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين والمسافرين.

وعقد الوزير، على هامش هذه الزيارة، اجتماعا بمدير الأمن وعدد من أعضاء المنفذ، وناقش المشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل وإيجاد الحلول لها لضمان إنجاح سير العملية الأمنية بالمنفذ وتذليل كافة الصعوبات أمام المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

الوسوم

تفقد سير العمل منفذ امساعد البري وزير الداخلية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك