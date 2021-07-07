وزير الداخلية خلال تفقده منفذ امساعد البري: علينا تذليل الصعوبات أمام المواطنين

زار وزير الداخلية عميد “خالد مازن”، اليوم الثلاثاء، منفذ امساعد البري خلال جولة تفقدية رافقه خلالها مدير أمن المنفذ وعدد من أعضاءه، وذلك للوقوف على سير العمل بالمنفذ.

واستمع الوزير، إلى شروح وافية من قبل العاملين بالمنفذ حول آلية العمل والجهود التي تبذل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين والمسافرين.

وعقد الوزير، على هامش هذه الزيارة، اجتماعا بمدير الأمن وعدد من أعضاء المنفذ، وناقش المشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل وإيجاد الحلول لها لضمان إنجاح سير العملية الأمنية بالمنفذ وتذليل كافة الصعوبات أمام المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.