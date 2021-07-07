أزمة الهجرة غير الشرعية على طاولة مباحثات رئيس الخارجية النيابية والقنصل الايطالي ببنغازي

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف لعقوري، الثلاثاء، بمدينة بنغازي بالقنصل الايطالي كارلو باتوري.

وبحسب المكتب الإعلامي للجنة، فإن الطرفان تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات ومواجهة الأزمات المشتركة، حيث أكد العقوري أهمية ايطاليا ودورها في منطقة المتوسط ودور القنصلية الايطالية في بنغازي لمتابعة القضايا المشتركة ومنها تعزيز التعاون التجاري وخاصة البحري، وتسهيل سفر رجال الأعمال والحالات العلاجية بالاضافة الى التنسيق حول أزمة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن لجنة الخارجية حريصة على متابعة برامج التعاون التنموي مع ايطاليا.

ومن جانبه أكد القنصل الايطالي على حرص بلاده على تعزيز التعاون مع ليبيا واستئناف العمل في طريق امساعد رأس اجدير، مجدداً التأكيد على حرص بلاده لافتتاح القنصلية بشكل طبيعي في مدينة بنغازي في أقرب وقت.

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