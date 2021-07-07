تقرير أمريكي: انتخاب سلطة تمثل الشعب الليبي يتوقف على قدرة واشنطن لحماية ليبيا من المؤامرات التركية

سلط تقرير أمريكي الضوء على الدور الذي تتحرك الولايات المتحدة في إطاره بشأن ليبيا، مشيرا إلى أن طموحات واشنطن ستكون طويلة المدى في ليبيا، وستكون موجهة نحو الحد من نفوذ تركيا.

وأشار تقرير لموقع “thedefensepost” الأمريكي، إلى “مشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في مؤتمر برلين 2 الشهر الماضي، الذي حضرته حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لتعزيز التقدم السياسي الذي تشتد الحاجة إليه في ليبيا بعد سنوات من الحرب”، بحسب التقرير.

وقال: إن بلينكين، قبل الاجتماع، حدد الأهداف، التي تضمنت “فرصة لتعزيز دعم المجتمع الدولي لليبيا وهي تتقدم نحو الانتخابات، والحفاظ على وقف إطلاق النار، وإخراج القوات الأجنبية من البلاد”.

ورأى أن الولايات المتحدة يمكنها، وأيضا يجب عليها، أن تفعل المزيد لتعزيز الاستقرار الدائم في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط المهم بشكل متزايد على نطاق أوسع.

وقال: “لحسن الحظ، تم وضع الأساس لمثل هذه الجهود، في وقت سابق من يونيو، عينت إدارة بايدن، السفير ريتشارد نورلاند، مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا، القرار مرحب به ومتأخر”.

وأضاف أن الغرض من تعيين مبعوث خاص يجب أن يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد معالجة التقلبات الإقليمية على المدى القصير، بل يجب أن تتمثل أهداف المهمة في المساهمة بشكل هادف في الاستقرار على المدى الطويل في شرق البحر الأبيض المتوسط الأوسع، بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وصفه بـ” الهش” في أكتوبر 2020م.

ووفقا للتقرير، سيعتمد النظام الدائم في ليبيا إلى حد كبير على قدرة واشنطن على تخفيف النفوذ التركي في المنطقة، والذي يجلب معه ظل الإخوان، ويهدد مصالح الولايات المتحدة ومصالح أولئك الموجودين في شرق البحر المتوسط.

وأكد أن “تركيا كانت عاملاً رئيسياً في التحريض على الحرب العنيفة في ليبيا وإدامتها من خلال دعمها ما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها، والتي يهيمن عليها الإرهابيون، إضافة إلى أنها تُعد نفسها حاليًا لتظل حضوراً ثابتاً في السياسة الليبية، حتى بعد تشكيل حكومة دائمة”، بحسب التقرير.

ورأى أنه “رداً على ذلك، يجب على واشنطن أن تفعل كل ما في وسعها لدعم اتفاق يعترف بالإرادة السيادية للشعب الليبي، في الوقت الذي تستعد فيه ليبيا لإجراء انتخابات ديمقراطية، من المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر، حيث تتكشف المفاوضات بين الليبيين بشأن الأمن الداخلي والترتيبات المالية والسياسية”.

وتابع “بأن واشنطن عليها أن تدعم إنشاء نظام يضمن بصدق مصالح الشعب الليبي لا أن يسيطر عليه التيار الإسلامي، لافتا إلى أن القيام بذلك سيتوقف، جزئيًا على الأقل، على قدرة الولايات المتحدة على حماية ليبيا من المكائد التركية”.

وأضاف أن “المبعوث الأمريكي عليه النظر في سبل تعزيز منتدى غاز شرق المتوسط لضمان ثقل إقليمي يوازن محاولات تركيا لتعطيل أسواق الطاقة الإقليمية”.

ونوه بأن “منتدى غاز شرق المتوسط، المكون من قبرص ومصر واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، يوفر وسيلة إضافية لعزل أنقرة ردًا على عدوانها الإقليمي، كما يعد بتعزيز التعاون بين العديد من الشركاء العرب وأوروبا، حيث يجمع لأول مرة في منظمة دولية واحدة منتجي الطاقة والمستهلكين وشركاء النقل”.

وأشار إلى أن “أنقرة لم تتعامل بلطف مع تشكيل منتدى غاز شرق المتوسط واستبعادها منه، وأثارت اضطرابات مختلفة في أسواق الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك إبرام ترتيبات بحرية وصفها بأنها مثيرة للجدل”.

ورأى أن “الاتفاقية البحرية الحالية بين تركيا والسراج تُنشئ منطقة اقتصادية خالصة بين الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا مما أثار استياء جيران تركيا”.

ولفت إلى أنه “بدعم من زعماء الاتحاد الأوروبي، عارضت اليونان وقبرص الاتفاقية محتجةً بأنها تنتهك القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية مونتيغو باي لعام 1982م، من خلال تجاهل الحقوق البحرية لدول شرق البحر المتوسط الأخرى”، مضيفا “تحت رعاية المبعوث الجديد، يجب على الولايات المتحدة دعم الحل السلمي لهذا النزاع الحدودي البحري والتأكد من أن الاتفاقية تتماشى مع القانون الدولي”.

وتابع بأن “الدور الجديد للسفير نورلاند مهمة صعبة، لكنها “ليست مهمة غير واضحة”، مضيفا أن واشنطن عليها أن تظل مركزة على تسهيل انتخاب ممثل عن الشعب الليبي، في الوقت الذي يجب أن تكون طموحاتها طويلة المدى موجهة نحو الحد من نفوذ أنقرة، حيث أن تركيا تمثل مركز قوة تزدهر على الفوضى والاضطراب في ليبيا”.

واختتم بتأكيد أن مؤتمر برلين كان بداية لحل أزمة الاستقرار السياسي في ليبيا، ومع ذلك، فإن نجاح مثل هذه الجهود على المدى الطويل سيعتمد على قدرة ليبيا على حماية نفسها من الجهات الفاعلة ذات النوايا السيئة.

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