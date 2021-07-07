وكيل خارجية الدبيبة: نشكر تركيا على مواقفها.. وضروري تنفيذ الاتفاقيات معها

عبر وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والقيادي في ميليشيات بركان الغضب محمد خليل عيسى “عن أمله في عودة الشركات التركية، لاستئناف عملها ومساهماتها في إعادة إعمار ليبيا”، على حد زعمه.

وأكد الميليشياوي الذي تم تعيين من قبل الدبيبة، خلال لقائه، الثلاثاء، بمقر الوزارة بطرابلس سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز “على عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية العمل على تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين”، وفق قوله.

كما أعرب عيسى خلال اللقاء الذي حضره مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بالوزارة محمد الزناتي عن تقديره وامتنانه لما أسماه “موقف الحكومة التركية” الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وترحيبها بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة المكونة من المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية”، وفق زعمه.

من جهته أكد السفير التركي في مستهل اللقاء “استعداده للعمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين”، على حد ادعائه.

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