الغزال: جماعة الإخوان في ليبيا بلا شعبية ولا تملك سوى المناورة الخبيثة لاقتناص أي مكسب سياسي

قال المحلل السياسي سالم الغزال، إن “هناك جهة واحدة في ليبيا هي التي لها مصلحة في إفشال الحوار الليبي، فمنذ تشكيل الحكومة الجديدة وجماعة الإخوان تسعى جاهدة لعدم الوصول إلى انتخابات”.

الغزال، وفي تصريحات لقناة العربية أضاف: أن “جماعة الإخوان في ليبيا بلا شعبية، ولا تملك سوى المناورة الخبيثة لاقتناص أي مكسب سياسي، وعلى مدار عقد كامل تبين للجميع أن العمليات المشبوهة التي شابت المسار السياسي في ليبيا تأتي من الإخوان وحلفائهم”.

وتابع: “هذه المرة وصل الأمر إلى منعطف خطير، فبعد أن حذرنا من ممارسة الضغوط على اللجنة لتمرير ما يريدون، ضرب الجميع هذه التحذيرات بعرض الحائط ورضخ الجميع لما تريده هذه الجماعة الفاسدة”.

وفي محاولة للخروج من هذا المأزق، اقترح الغزال أنه “لا بد من التدخل الدولي الجاد لتعديل مسار بعثة الأمم المتحدة، وإجبار الجميع على الالتزام بما أفرزه مجلس الأمن من قرارات سابقة تقضي بإجراء انتخابات في القريب العاجل”.

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