الحويج يعلن رؤيته لتحويل ميناء بنغازي إلى منطقة حرة

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عن رؤيته لتحويل ميناء بنغازي البحري إلى منطقة حرة، وأثنى الحويج خلال زيارته للميناء صباح أمس الثلاثاء على ما قامت به إدارة والعاملين بالميناء من ترميم وإعادة تشغيل بعد الحرب، وقال إنه وجد في الميناء إدارة وعاملين على مستوى جيد، معتبراً ان ما شاهده في الميناء يشجع على تحويله إلى منطقة عبور تجاري حرة.

وتجول الحويج في مرافق الميناء ضمن زيارة يقوم بها لعدد من المرافق الاقتصادية في بنغازي، ووقف على الإنجازات التي قامت بها إدارة الشركة الليبية للموانئ في إعادة تأهيل الميناء للعمل.

واجتمع الحويج بعد انتهاء الجولة مع مدير الشركة الليبية للموانئ ببنغازي يزيد بوزريدة، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة هي أن يكون الميناء نقطة عبور تجاري دولية.

ومن جانبه قال بوزريدة إن الشركة الليبية للموانئ جاهزة لتحويل الميناء بالكامل إلى منطقة تجارة حرة وبوابة لمرور البضائع لجميع الدول.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة صالح العبيدي ومدير عام الغرقة عبدالمنعم السعيطي ورئيس مركز تنمية الصادرات بوزارة الاقتصاد هشام بووذن.