ليبيا الان

الحويج يعلن رؤيته لتحويل ميناء بنغازي إلى منطقة حرة

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عن رؤيته لتحويل ميناء بنغازي البحري إلى منطقة حرة، وأثنى الحويج خلال زيارته للميناء صباح أمس الثلاثاء على ما قامت به إدارة والعاملين بالميناء من ترميم وإعادة تشغيل بعد الحرب، وقال إنه وجد في الميناء إدارة وعاملين على مستوى جيد، معتبراً ان ما شاهده في الميناء يشجع على تحويله إلى منطقة عبور تجاري حرة.

وتجول الحويج في مرافق الميناء ضمن زيارة يقوم بها لعدد من المرافق الاقتصادية في بنغازي، ووقف على الإنجازات التي قامت بها إدارة الشركة الليبية للموانئ في إعادة تأهيل الميناء للعمل.

واجتمع الحويج بعد انتهاء الجولة مع مدير الشركة الليبية للموانئ ببنغازي يزيد بوزريدة، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة هي أن يكون الميناء نقطة عبور تجاري دولية.

 ومن جانبه قال بوزريدة إن الشركة الليبية للموانئ جاهزة لتحويل الميناء بالكامل إلى منطقة تجارة حرة وبوابة لمرور البضائع لجميع الدول.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة صالح العبيدي ومدير عام الغرقة عبدالمنعم السعيطي ورئيس مركز تنمية الصادرات بوزارة الاقتصاد هشام بووذن.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • منطقة شني ..؟!!!
    وقفوه الموضوع هذا – والميناء في بنغازي ضروري يكون تابع الرقابة الليبية العامة – لانه موسسة وطنية
    وليست كما تظن انت وياه .. !!!
    مصح وجهكم والله – لو ان قي جيش ليبي حق – راهو تتواجد كتيبة مسلحة في الميناء تعمل بدوريات ليلية وصباحية ومساءية –
    وتقوم بالتفتيش والعمل الجمركي والامني – ممكن باعتين لليبيا – سموم كيميائية او سموم او اسلحة جرثومية او مواد إشعاعية باش يتخلصوا منكم بالبطيء … وتنشر الأمراض في ليبيا زي النار فالهشيم ..!!!!
    كيف تبي ترقعها يا مريض انتً وياه …!!!
    الموانيء الوطنية الليبية ستصبح منطقة أمنية مسلحة بعون الله – والي جايب حاجة مخالفة للقانون والمواصفات يسلم نفسه بسرعة ممكن تجيه اعفاء …. وأس شبهات على الموطنين التبليغ للجهات الليبية المختصة

    رد

  • منطقة شني ..؟!!!
    وقفوه الموضوع هذا – والميناء في بنغازي ضروري يكون تابع الرقابة الليبية العامة – لانه موسسة وطنية
    وليست كما تظن انت وياه .. !!!
    مصح وجهكم والله – لو ان قي جيش ليبي حق – راهو تتواجد كتيبة مسلحة في الميناء تعمل بدوريات ليلية وصباحية ومساءية –
    وتقوم بالتفتيش والعمل الجمركي والامني – ممكن باعتين لليبيا – سموم كيميائية او سموم او اسلحة جرثومية او مواد إشعاعية او مواد ملوثة غذائية او دواءءية منتهية الصلاحية باش يتخلصوا منكم بالبطيء … وتنشر الأمراض في ليبيا زي النار فالهشيم ..!!!!
    كيف تبي ترقعها يا مريض انتً وياه …!!!
    الموانيء الوطنية الليبية ستصبح منطقة أمنية مسلحة بعون الله – والي جايب حاجة مخالفة للقانون والمواصفات يسلم نفسه بسرعة ممكن تجيه اعفاء …. وأي شبهات على الموطنين التبليغ للجهات الليبية المختصة بالتعاون مع المواطنين الليبين .

    رد