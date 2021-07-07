نورلاند: برلين 2 مرر رسالة قوية للغاية حول الحاجة لإجراء الانتخابات في موعدها

ليبيا – أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا سفير الولايات المتحدة فيها ريتشارد نورلاند إن مؤتمر برلين 2 مرر رسالة قوية للغاية حول الحاجة لإجراء الانتخابات.

تأكيد نورلاند جاء في كلمته عبر وسائل التواصل المرئي المباشر خلال حفل افتتاح المركز الإعلامي لمفوضية الانتخابات تابعتها صحيفة المرصد وفيها قال إن الرسالة تتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر المقبل وفقا لما مبين من قبل ملتقى الحوار السياسي.

وأشار نورلاند لوجود شعور ملموس بالزخم الذي بدأ يتزايد الآن فما يحدث في العاصمة طرابلس والعمل الذي تقوم به مفوضية الانتخابات خطوة أقرب إلى تفعيل وتجسيد هذا الزخم في ممارسة عملية وإن المركز الإعلامي سيكون مكونا أساسيا للشفافية والمساءلة المطلوبة لجعل هذه الانتخابات ذات مصداقية.

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