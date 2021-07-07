الخبولي: وصول شحنة جديدة من لقاح سبوتنيك الروسي قوامها 100 ألف جرعة

ليبيا – أكد مدير جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الخبولي وصول شحنة جديدة من لقاح “سبوتنيك” الروسي لمكافحة وباء كورونا.

ووفقا لما صرح به الخبولي لقناة ليبيا لكل الأحرار وتابعته صحيفة المرصد وصلت الشحنة المؤلفة من 100 ألف جرعة إلى مطار معيتيقة الدولي ليتم نقلها إلى مخازن الإمداد الطبي بعد حصولها على الإفراج من مركز الرقابة على الأدوية مشيرا إلى أن عددا من بنود التطعيمات الروتينية وصلت بالفعل إلى ليبيا.

وتابع الخبولي بالقول إن أن وصول بقية التطعيمات سيتوالى وإن الجهاز سيشرع في توزيع اللقاحات على المرافق الصحية ابتداء من الأسبوع المقبل منوها إلى أن أدوية أمراض الأورام وبقية الأدوية المتعاقد على توفيرها بدأت في الوصول حسب الشركات التي تم التعاقد معها.

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