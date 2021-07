أخبار ليبيا 24 – خبر التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، وزير الداخلية خالد مازن، وذلك للتباحث حول الوضع الأمني بصفة عامة. المنفي أكد، خلال اللقاء مساء أمس الثلاثاء، حرصه على ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية، ورفع مستوى أدائها لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي، حتى تتمكن من القيام بمهامها بالشكل المطلوب، وصولًا …

