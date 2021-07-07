تعليق عمل فريق الاستجابة السريعة بأبوسليم بعد إصابة أفراده بـ«كورونا»

أعلن فريق الأزمات والطوارئ لمجابهة فيروس كورونا المستجد في بلدية أبوسليم تعليق عمل فريق الاستجابة السريعة بالبلدية، بعد ثبوت إصابة عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة به بالفيروس.

ودعا الفريق من يريد من المواطنين إجراء المسحات، التوجه إلى المستشفيات العامة، مع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الوقائية المتعارف عليها، حسب بيان المجلس البلدي أبوسليم، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى زيادة معدلات الإصابة وفق نتائج التحاليل اليومية، متمنين السلامة للعناصر الطبية والطبية المساعدة، والشفاء للمصابين.

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