“أوكسفام”: على إيطاليا التوقف عن تمويل حرس السواحل الليبي

قالت منظمة “أوكسفام”، كبرى منظمات الإغاثة في العالم، إن التمويل الإيطالي لخفر السواحل الليبي مستمرٌ في الزيادة، على الرغم من حقيقة أن البشر “ما زالوا يموتون في البحر المتوسط، وأن الطرق التي يتدخل بها ما يسمى بحرس السواحل الليبيين معروفةٌ في هذه المرحلة”.

وفي نداءٍ لها؛ طلبت “أوكسفام” من الحكومة الإيطالية تجميد الأموال التي تُخصّصها لصالح حرس السواحل في ليبيا، حيث خصّصت الحكومة الإيطالية مبلغًا إضافيًا قدره 500 ألف يورو في عام 2021 لدعم أنشطة حرس السواحل الليبي، بإجمالي 32,6 مليون يورو تم إنفاقها منذ عام 2017، وهو عام الاتفاق بين إيطاليا وليبيا.

وقال باولو بيزاتي، مستشار سياسات منظمة “أوكسفام إيطاليا” لحالات الطوارئ الإنسانية، إنه بينما “يستمر الناس في الموت في المتوسط، كما يتضح من حطام السفن المستمر في الأسابيع القليلة الماضية، ومع المأساة التي شهدتها “لامبيدوزا” قبل بضعة أيام؛ تعمل حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي في استمرارية كاملة مع المسؤولين السابقين بشأن سياسات الهجرة، كما يتضح من الطلبات المقدمة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لزيادة مشاركة الاتحاد في تعزيز الاتفاقات مع السلطات الليبية”.

“في الواقع لا نزال نسير قدمًا في الاتجاه نفسه، في بلد تم فيه تحويل “عملية التهريب والاتجار بالبشر “جزئيًا إلى” عمليات احتجاز “مع الإساءات وممارسات العنف التي يعرفها الجميع في هذه المرحلة، وذلك بفضل هذا التدفق الكبير للأموال”.

وطالب “بيزاتي”، “الأحزاب الإيطالية في الأغلبية الحاكمة بقطع التمويل، على الفور، عن خفر السواحل الليبي، الذي اعترض هذا العام وحده وأعاد مهاجرين إلى ليبيا، ثلاثة أضعاف عدد المهاجرين خلال الفترة نفسها من العام الماضي”.

وبحسب منظمة “أوكسفام”؛ فإن “المطلوب، الآن، هو تغيير صارم في سياسات التعامل مع الهجرة، والإدارة المباشرة لتدفقات المهاجرين، وليس مجرد إغلاق منافذ الهجرة إلى دول مثل ليبيا أو تركيا”.

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