وكيل وزارة الصحة يناقش آلية وضع خطة مشتركة مع وزارة الداخلية لمجابهة كورونا

التقى سمير كوكو، وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، أمس الثلاثاء، بديوان وزارة الصحة طرابلس؛ مع رئيس وأعضاء الغرفة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا بوزارة الداخلية، وبحضور مدير وموظفي إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة، ومستشاري كل من الوزارتين؛ وذلك لمناقشة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأوضح حساب إدارة الخدمات الصحية بني وليد، على فيسبوك، أن الاجتماع شارك فيه مدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير مركز الفلترة بالخدمات الصحية بني وليد، هشام بن زغبان. لافتًا إلى أن الاجتماع ناقش “التطور الملحوظ وازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومدى جهوزية مراكز العزل، والوضع الوبائي للدول المجاورة”.

وخلال الاجتماع تم استعراض، أهم المشاكل التي تواجه الوزارتين في مجابهة فيروس كورونا، كما تم مناقشة آلية تنفيذ قرار رئيس المجلس الرئاسي، والقاضي بإغلاق منفذ وازن الحدودي، والرفع من التدابير الوقائية والاحترازية بالمنافذ البرية والجوية والبحرية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مسألة توحيد الجهود والتعاون من أجل توعية وتثقيف المواطن بالتدابير اللازم اتخاذها لتجنب الإصابة.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على وضع آلية موحدة بين وزارة الصحة والمتمثلة في إدارة الطوارئ الصحية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، و”الداخلية”، من خلال دعم وتعاون وزارة الداخلية مع وزارة الصحة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل مع الوضع الوبائي، كما تم الاتفاق على تفعيل غرفة مركزية بين الوزارتين، ووضع خطة مشتركة بخصوص المنافذ.