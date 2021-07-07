«المسلاتي»: المؤتمر الوطني العام السابق مازال في السلطة بقوة مليشيات «فجر ليبيا»   

أكد المحلل السياسي، حسين المسلاتي، أن المؤتمر الوطني العام لايزال في السلطة بقوة مليشيات فجر ليبيا.
وقال المسلاتي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “المؤتمر الوطني العام السابق المنتخب في 7 يوليو 2012 مازال في السلطة حتى الآن بقوة مليشيات ما يسمى فجر ليبيا ويكلف الدولة المليارات بدون وجه حق”.
تجدر الإشارة إلى أن مليشيات «فجر ليبيا» الإرهابية ظهرت عام 2014، حين قامت مليشيات تابعة لمصراتة وتنظيم الإخوان بالهجوم على مطار طرابلس، واستهدفت المليشيات المهاجمة التابعة لمصراتة والإخوان، لواء القعقاع وكتيبة الصواعق، المحسوبتين على مدينة الزنتان، حيث كانت هذه القوات تؤمن المطار منذ فبراير 2011، إلا أن مليشيات مصراتة أرادت السيطرة على المطار ما تسبب في إحداث تلفيات كبيرة به وخروجه من الخدمة.
واستخدم تنظيم الإخوان مليشيات مصراتة كـ”مخلب قط” من أجل السيطرة على مدينة طرابلس.
ومثل هذا الأمر انقلابا كبيرا من الإخوان ومليشيات مصراتة، على شرعية مجلس النواب المنتخب من عموم الشعب الليبي، وهو ما تسبب في إحداث أزمات وكوارث كبيرة لازالت مستمرة حتى الآن.
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