«المسلاتي»: المؤتمر الوطني العام السابق مازال في السلطة بقوة مليشيات «فجر ليبيا»   

أكد المحلل السياسي، حسين المسلاتي، أن المؤتمر الوطني العام لايزال في السلطة بقوة مليشيات فجر ليبيا.

وقال المسلاتي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “المؤتمر الوطني العام السابق المنتخب في 7 يوليو 2012 مازال في السلطة حتى الآن بقوة مليشيات ما يسمى فجر ليبيا ويكلف الدولة المليارات بدون وجه حق”.

تجدر الإشارة إلى أن مليشيات «فجر ليبيا» الإرهابية ظهرت عام 2014، حين قامت مليشيات تابعة لمصراتة وتنظيم الإخوان بالهجوم على مطار طرابلس، واستهدفت المليشيات المهاجمة التابعة لمصراتة والإخوان، لواء القعقاع وكتيبة الصواعق، المحسوبتين على مدينة الزنتان، حيث كانت هذه القوات تؤمن المطار منذ فبراير 2011، إلا أن مليشيات مصراتة أرادت السيطرة على المطار ما تسبب في إحداث تلفيات كبيرة به وخروجه من الخدمة.

واستخدم تنظيم الإخوان مليشيات مصراتة كـ”مخلب قط” من أجل السيطرة على مدينة طرابلس.

ومثل هذا الأمر انقلابا كبيرا من الإخوان ومليشيات مصراتة، على شرعية مجلس النواب المنتخب من عموم الشعب الليبي، وهو ما تسبب في إحداث أزمات وكوارث كبيرة لازالت مستمرة حتى الآن.