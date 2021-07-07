«دي مايو»: إيطاليا ساهمت في وجود «حكومة موحدة وشرعية» بليبيا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن الاستقرار الدائم في ليبيا لا يزال هو الأولوية، بالنسبة لإيطاليا.

وقال دي مايو، في إحاطة برلمانية حول مشاركة إيطاليا بالبعثات العسكرية الدولية، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ: “إن العمل الدبلوماسي في ليبيا يبدو أنه أمر لا غنى عنه”، وفقا لما ذكرته وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وأضاف “ليبيا لم تعد اليوم دولة ممزقة بسبب نزاع مسلح، بل أمة ذات حكومة موحدة وشرعية، فإيطاليا قد ساهمت في هذه النتائج، سواء أكان على المستوى الدولي، أم من خلال تعزيز التعاون الثنائي”.

وتابع “لا تزال هناك عقبات عديدة بالطبع، لكن على ضوء الانتخابات المقرر أن تجري في 24 ديسمبر المقبل، ينبغي للعملية الانتخابية أن تمضي قدما مع تطبيع الأوضاع الأمنية”.