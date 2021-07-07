“البلاد” يكشف المستور.. من يقف وراء عرقلة الانتخابات المرتقبة؟

ناقشت حلقة برنامج “البلاد” أمس الثلاثاء، لماذا رفض مجلس النواب اعتماد الموازنة العامة؟ ومن المستفيد من عرقلة الانتخابات القادمة؟

إخفاق ملتقى الحوار

أرجع رئيس مكتب النخب والكيانات السياسية في تيار ليبيا للجميع، الدكتور فتحي البعجة، في مداخلة له على شاشة قناة “218NEWS “، أسباب إخفاق ملتقى الحوار يتمثل في محاولة المجموعة التي تمثّل أعلى سلطة سياسية “التشريعية والتنفيذية” التغوّل في مراكز النفوذ والرغبة في الاستمرار في السلطة، وبالتالي هم عائق أمام الانتخابات القادمة.

وأشار “البعجة “إلى أن مجلس الدولة هو عبارة عن مجلس وهمي، وهو امتداد للمؤتمر الوطني المرفوض من جانب الليبيين، ويضيف: “البرلمان لم يلعب دوره التاريخي المناط به كسلطة تشريعية مهمتها سنّ القوانين والمحافظة على الحريات وإيقاف عجلة الفساد”.

وتمني “البعجة” إنهاء سلطة اللصوص، لتتمكن ليبيا من الذهاب إلى يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح: لا ننكر أن هناك خلافًا كبيرًا على مسودة الدستور المطروحة الآن، وهناك شريحة كبيرة من المواطنين لا تعرف شيئًا عن هذه المسودة باستثناء القانونيين، وهذا الخلاف سيجعل من الصعب مناقشته والاتفاق عليه في الوقت الحالي، وبالتالي لن نذهب إلى الانتخابات.

وتابع: ما يدور الآن من تعقيدات بين التصويت على الدستور أو تأجيل التصويت عليه إلى ما بعد الانتخابات؛ سببه الجماعات التي تتولى السلطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية