طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 7 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 7 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يشهد أجواء صيفية معتدلة على أغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة مع رطوبة عالية خاصة على المناطق الساحلية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 33) مْ على المناطق الساحلية، ومابين (35 – 39) مْ على مناطق الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

• الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 33) مْ على المناطق الساحلية، ومابين (38 – 40 ) مْ على مناطق الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38- 41) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 43) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:18). وشروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:05).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي