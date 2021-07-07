طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 7 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 7 يوليو 2021.
ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يشهد أجواء صيفية معتدلة على أغلب المناطق.
رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة مع رطوبة عالية خاصة على المناطق الساحلية.
• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 33) مْ على المناطق الساحلية، ومابين (35 – 39) مْ على مناطق الدواخل.
الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.
• الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 33) مْ على المناطق الساحلية، ومابين (38 – 40 ) مْ على مناطق الدواخل.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38- 41) مْ.
الكفرة- السرير- تازربو:-
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 43) مْ.
غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:18). وشروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:05).
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