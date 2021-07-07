أزمة الكهرباء تدخل مرحلة حرجة.. رغم صرف المليارات

تقرير 218

على الرغم من إنفاق المليارات على شركة الكهرباء طيلة السنوات الماضية؛ ما زالت أزمة طرح الأحمال تُشكّل الهاجس الأكبر للمواطنين، خلال الذروتيْن الصيفية والشتوية.

وكان مجلس إدارة الشركة، بقيادة وئام العبدلي، قد تسلّم، منذ نحو شهرين، مليار دينار؛ لتنفيذ عمليات صيانة لمحطات التوليد، دون جدوى.

من جهة أخرى، بلغت مصروفات الشركة 3,5 مليارات دينار خلال عاميْ 2018 و 2019، فيما لم تكشف رئاسة الوزراء أو شركة الكهرباء عن حجم الإنفاق في عام 2020.

وبالمقابل، قالت الشركة إن مستويات الطلب على الطاقة هذا الصيف بلغت ثمانية آلاف ميغاوات وهي حدود قياسية، وإن الإنتاج الحالي سجّل خمسة آلاف ميغاوات؛ ممّا يعني أن العجز يدور في فلك ثلاثة آلاف ميغا وات.

وتزامن ذلك مع طلب “العبدلي” خفض إنتاج استهلاك المنازل بنسبة 50%؛ لتفادي طرح الأحمال.

وطالب مراقبون بتشديد الرقابة على أداء الشركة ومصروفاتها، وتحسين أداء الشبكة، خلال الفترة المقبلة.

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