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وزير الداخلية يتفقد مديريتي أمن بئر الأشهب وامساعد

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قام وزير الداخلية، خالد مازن، بزيارة تفقدية لمديريتي أمن بئر الأشهب وامساعد، وذلك للاطلاع على سير العمل الأمني والجهود الأمنية التي تبذل لحفظ الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “عقد الوزير خلال هذه الزيارة اجتماعاً بمديري الأمن وبحضور عدد من الضباط، استعرض خلاله الأوضاع الأمنية داخل هذه المناطق، والوقوف على الصعوبات التي تعترض سير العمل وايجاد الحلول الناجعة لحلحلتها”.

وأضاف البيان “نوقش أيضا سير العمل الأمني في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب ووضع الخطط الأمنية الكفيلة للتصدي لهذه الظواهر من خلال التعاون والتنسيق الأمني مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح العمل وضمان تحقيق أفضل النتائج في مكافحة هذه الظواهر”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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