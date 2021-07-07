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“المشري” يلتقي “كوبيش” ويؤكد: الانتخابات في موعدها.. وهذه أولويتنا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الاثنين، بحضور النائب الأول محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري، ورئيس لجنة الحوار بالمجلس محمد تكالة، ورئيس لجنة المسار الدستوري حماد بريكاو، ورئيس لجنة الشؤون السياسية عمر بوشاح؛ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، وعددٍ من المساعدين بالبعثة، في مقر المجلس بطرابلس.

وشهد اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، بما في ذلك نتائج ملتقى الحوار السياسي بجنيف حول القاعدة الدستورية.

وأكد “المشري” أن المجلس الأعلى للدولة يضع المسار الدستوري في أولوية اهتماماته؛ للوصول لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقد سلّم “المشري”، المبعوث؛ رسالة بشأن الاعتماد على مخرجات الغردقة، باعتبارها تراعي الاستفتاء على مشروع الدستور والالتزام بالمواعيد المحددة للانتخابات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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