وصول 100 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك V ” لمطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24 – صحة

وصلت الشحنة الثالثة من لقاح سبوتنيك V” الروسي المضاد لفايروس كورونا المستجد، والتي يبلغ عددها 100 ألف جرعة، إلى مطار معيتيقة.

وبحسب بيان الحكومة، فإنه فور وصول الشحنة تم تحويلها إلى مخازن الحلقة الباردة التابعة لجهاز الامداد الطبي.

وقد تم أخد عينات من الشحنة من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، بحسب البيان الصادر.

وفي ذات السياق، أفرج المركز أمس الثلاثاء، عن شحنة لقاح فايزر الأمريكي والمقدرة بـ54 ألف جرعة، وسيتم البدء في توزيع اللقاح وفق الخطة المعدة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.