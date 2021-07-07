وزير الدفاع الإيطالي: يجب إصلاح الأمن في ليبيا بعد انتهاء الانتخابات

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أنه فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية في ليبيا، فإن وجود مرتزقة ومسلحين أجانب أمر يثير القلق.

وقال غويريني، في إحاطة برلمانية بشأن مشاركة إيطاليا في المهمات العسكرية الدولية، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، اليوم الأربعاء: “بعد بلوغ الهدف المنشود من الانتخابات، سيكون من الضروري المضي قدما في إصلاح قطاع الأمن، في هذا البلد”.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، قد أكد في وقف إطلاق النار سابق الأربعاء، أن “الاستقرار الدائم في ليبيا لا يزال هو الأولوية”، بالنسبة لإيطاليا.