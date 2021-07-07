امغيب: أدعو إلى حرق العلم التركي ودوسه بالأقدام في كل أرجاء الوطن

دعا عضو مجلس النواب سعيد امغيب، لحرق العلم التركي والوقوف عليه بالأقدام في كل أرجاء الوطن، والمطالبة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال ” امغيب ” في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “دعوة لحرق العلم التركي ودوسه بالأقدام في كل أرجاء الوطن والمطالبة بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادنا”.

وأضاف أن “ما حدث للعلم التركي في مدينة طبرق لا يمكن أن يوصف بأنه عمل قبيح كما وصفته الخارجية التركية”، مردفًا؛ “فالأعمال القبيحة هي التي يقوم بها النظام التركي في الدول العربية والدول المجاورة لتركيا!!”.

وتابع؛ “التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومحاولة احتلالها ونهب ثرواتها وإثارة الفتن والحروب والنزاعات فيها، هو فعلاً ما يطلق عليه صفة العمل القبيح، وليس ما يقوم به الأحرار دفاعاً عن أرضهم وعرضهم”.

وأوضح «امغيب» أن “ما قام به الرجال والشباب الأبطال في طبرق من دعسهم بالأقدام للعلم التركي ودهسهم له بالسيارات، عمل شجاع ورفض واضح للسياسة التركية في ليبيا ومطالبة صريحة بخروج الأتراك من أرضنا الطاهرة، ويجب على كل شباب المدن الليبية أن يحذوا حذو رجال مدينة طبرق دار السلام من أجل كرامة الوطن”.