يقوم بجلبها للمتاجرة بها .. أمن بنغازي يلقي القبض على تجار خمور مستوردة من سبها

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكن أفراد قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي من ضبط أحد الأشخاص قادم من مدينة سبها يقوم بالاتجار بالخمور المستوردة داخل مدينة بنغازي .

وباشر قسم التحريات في إجراءات البحث والتحري، حتى تأكد من المعلومة، وتبين أن هذا الشخص استأجر منزلا في منطقة الهواري قرب مثلث سوق السعي، رفقة ابن عمه؛ ليقوم بتخزين الخمور المستوردة فيه، إذ إنه يمارس هذه التجارة من فترة، عبر جلب هذه الخمور من سبها إلى بنغازي عن طريق سيارات تستخدم في نقل العائلات .

وبعد استكمال عملية التحري وجمع المعلومات، قبض القسم على الشخص متلبسا وبحوزته 30 زجاجة من الخمر المستورد، وجرى نقله إلى القسم للاستدلال معه، حيث اعترف بما نسب إليه، وأنه بحوزته أيضا 18 زجاجة من نفس النوع، وعليه اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.

وتأتي هذه العملية بتوجيهات مباشرة من مدير أمن بنغــازي العميد رمضان الوحيشي للتعامل مع كافة مظاهر الخروج عن القانون وضبط كل ماهو مخالف للقانون .