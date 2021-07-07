بتعليمات مازن.. الدعم المركزي بطرابلس يحرس ديوان وزارة الداخلية

أصدر وزير الداخلية، خالد مازن، تعليماته، لرئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس بشأن تأمين وحراسة ديوان وزارة الداخلية

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام بالإدارة: “بناءً على تعليمات مدير الادارة العامة للدعم المركزي لرئيس فرع الإدارة طرابلس بشأن تأمين وحراسة ديوان وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء الموافق”.

وأضاف البيان “جانب من تأمين وحدة العمليات بالفرع لديوان وزارة الداخلية واتخاذ التدابير الأمنية الضرورية اللازمة لتأمين ديوان الوزارة ومنع حدوث أي خروقات أمنية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة”.

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