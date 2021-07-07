بالكور: الحكومة تتعنت وترفض تقليص النفقات.. واستحالة تمرير ميزانية بـ93 مليار دينار

أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، أنه تم بالأمس عقد اجتماع تقابلي بين 8 وزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وأعضاء لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بالبرلمان، لكنه فشل في إيجاد نوع من التقارب حول الميزانية.

وأوضح بالكور،في تصريحات خاصة بقناتنا، أن الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول الميزانية يتمثل في ثلاث نقاط رئيسية؛ الأولى تمسك الحكومة بمبلغ الـ97 مليار، بينما يرى المجلس ضرورة تقليص النفقات في الباب الثاني والرابع.

وتتمثل نقطة الخلاف الثانية، بحسب بالكور، في باب الطوارئ الذي يقدر بـ4 مليارات وتتمسك به الحكومة، بينما يرى المجلس أنه لا داعي له، خصوصا أنه يفتح بابا للفساد، قائلا: “كل المصروفات يجب تبويبها، فعلى سبيل المثال منحة الزوجة والأبناء التي صرفت في باب الطوارئ، من الممكن دمجها في الباب الرابع، وأيضا مصروفات الكهرباء وغيرها”.

وأضاف أن “نقطة الخلاف الثالثة تدور حول الباب الثالث، فالحكومة تريد 20 مليارا، بينما يرى المجلس ضرورة تبويب هذه النفقات في شكل مشروعات موزعة مكانيا وقطاعيا على جميع ربوع الوطن بحيث يتسنى للمواطن الليبي معرفة أين تنفق الأموال”، على حد تعبيره.

وأشار إلى وجود تعنت من الحكومة بشأن الأرقام التي قدمتها، قائلا: “منذ تقديم الميزانية في شهر مارس الماضي، تم إعداد تقرير فني من اللجنة المالية، وأرسل إلى الحكومة بهدف إجراء التعديلات المطلوبة، لكنها لم تلتزم بهذه النقاط التي أحيلت إلى مجلس النواب، ومازالت متمسكة بأرقامها”.

وذكر بالكور أن مجلس النواب يرى أن حجم الميزانية كبير جدا ولا يتماشى مع الاقتصاد الليبي المتدهور، وسوف يسبب تضخما وتآكلا في القيمة الشرائية.

ولفت إلى إحالة التقرير النهائي بخصوص الميزانية إلى الحكومة منتصف شهر أبريل، مبينا أنهم قدموا مقترحا إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بـ76 مليارا، وفقا للقانون، وكاد إجراء التصويت على المقترح في إحدى الجلسات، لكن جاءت مجموعة من الوزراء إلى المستشار صالح واعترضوا، وطلب الأخير الالتقاء بهم، وحدث بالفعل، إلا أن ممثلي الحكومة أصروا ولايزالوا حتى اللحظة على عدم تقليص الميزانية.

وأفاد بأنه تم الاتفاق في جلسة الاثنين الماضي على اجتماع لجنة التخطيط والمالية مع الحكومة، قائلا: “جلسنا بالفعل مع 8 وزراء، ومازال الإصرار على عدم تخفيض الميزانية وألا يتم استبعاد باب الطوارئ، وبالتالي لم نصل إلى توافقات حقيقية”، مؤكدا استحالة حصول الحكومة على ميزانية تقدر بـ93 مليار دينار.

وبيّن أن الاقتصاد الليبي في هذه المرحلة يتطلب نفقات تسييرية لا تتجاوز 65 مليار دينار في أفضل الأحوال، بجانب إضافة 12 مليارا لمشروعات التنمية، بحيث لا تتجاوز قيمة الميزانية الكلية 77 مليارا، مضيفا أنهم جلسوا مع الحكومة ثلاث مرات دون الوصول إلى توافقات بشأن الميزانية، لأن الأخيرة مصرة على التوسع في الإنفاق.

وحول الاتهامات الموجهة لبعض الأعضاء بتعمد تعطيل الميزانية، قال: “قد يستخدم بعض النواب الابتزاز السياسي بشأن الميزانية لكن هؤلاء لا يتجاوزون 20%، بينما هناك أكثر من 70 أو 80 نائبا محايدا”، مطالبا الحكومة بالجلوس مع اللجنة المالية بالبرلمان لمراجعة الأرقام وحذف كل المصروفات الزائدة، لتمرير الميزانية.

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