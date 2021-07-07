«الخدمات الصحية» في بني وليد تعلن حالة الطوارئ بسبب «كورونا»

أعلنت إدارة الخدمات الصحية ببلدية بني وليد حالة الطوارئ َ ورفع جاهزية كافة المرافق الصحية بعد ازدياد حالات الاصابة بفيروس كورونا بالمدينة.

وقال الناطق الرسمي باسم إدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد أبو النيران، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية: “إن ارتفاع معدل حالات الإصابة بالفيروس إلى 80 حالة خلال هذا الأسبوع، رقم الكبير مقارنة بالأسابيع الماضية، وهذا الازدياد في الحالات استدعى رفع حالة الطوارئ وتفعيل الإجراءات الاحترازية بالمدينة”.

وأضاف أبو النيران “إدارة الخدمات الصحية باشرت في توزيع أجهزة التعقيم الذاتي والكمامات على مختلف الأجهزة والمؤسسات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون بشكل يومي”.

وناشد المواطنين ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الاجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المنصوص عليها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.