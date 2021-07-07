الوطنية للنفط تطالب الجهات التابعة لها بتقليص السفر إلى تونس بعد ظهور السلاله الهندية بها

وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف جاد الله حمد العوكلي، رؤساء لجان الإدارة للشركات والجهات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة بضرورة التشدد والتقيد فى اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لاحتواء انتشار العدوى بفيروس كورونا بالمواقع والحقول النفطية.

وأشار في خطابه الموجه لهم، إلى التعاميم الصادرة بالخصوص وإلى ارتفاع الحالات الموجبة المسجلة لدى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والوضع الوبائي الحرج فى تونس وظهور حالات إصابة متزايدة بها من السلالة الهنديه الخطيرة.

وأكد على ضرورة تقليص تواجد المستخدمين للحد الأدنى لتسيير العمل بالمقرات واقتصار تواجد المستخدمين بالحقول والمواقع النفطية على المستخدمين التي تتطلب طبيعة أعمالهم ذلك مع مراعاة اتباع جداول طويلة لتغيير العمالة بالموقع.

وطالبهم بإجراء جولات تفتيشية دورية لجميع المواقع التابعة لهم لتقييم مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفر مستلرمات الوقاية، لافتًا إلى أهمية التركيز على التوعية والتثقيف بالقواعد الأساسية للحماية والوقاية اللازمة لاحتواء انتشار الإصابات بالمواقع وتوضيح أهمية هذه التدابير في تقليل فرص تفشي العدوى.

ونوّه إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوصي بتأجيل السفر إلى تونس إلا في الضرورة القصوى، مضيفاً: “لذلك يطلب منكم تقليص السفر إلى تونس لغرض العمل للحد الأدنى واقتصاره على حالات الضرورة القصوى وهذا لا ينطبق على مسافري العبور إلى دول أخرى”.

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