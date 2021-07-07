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«الشاطر»: الشعب أصبح أكثر اقتناعاً بإجراء الانتخابات التشريعية فقط

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن الشعب أصبح أكثر اقتناعاً بإجراء الانتخابات التشريعية فقط.

وقال الشاطر في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الذهاب لانتخابات تشريعية فقط أصبحت ضرورة ملحة وأكثر اقتناعا لدى فئات الشعب”، بحسب زعمه.

وأضاف “منذ 2017 وأنا أنادي بإعادة الأمانة للشعب الليبي ليختار وجوها جديدة ويحسن الاختيار”، وفقا لتعبيره.

وتابع في تغريدة أخرى “لا تبحثوا عن الاستقرار عن طريق إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية”، على حد قوله.

واستطرد “ابحثوا عن إقصاء المعرقلين لها مع سبق الإصرار والترصد. لن تكون ليبيا غنيمة لمجنون يملك بندقية ومشروع دم”، بحسب وصفه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الحل في ليبيا هو النظام البرلماني او النظلم مختلط بين البرلماني والرءاسي النظام الرءاسي لا ينفع دولة متل ليبيل جميع مرشحين الانتخابات الديكتاتوريين لا يقبلون الديمقراطية الانتخابات الرءاسية في ليبيا لن تؤدي الاعوظة الديكتاتورية والحروب والتقسيم والصراعات القباءل الانتخابات البرلمانية والبرلمان ينتخب رءيس الدولة هذا هو الحل واحد في ليبيا

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  • كيف تتحدث باسم الشعب ياكلب وهناك مجلس نواب الشعب هو من يتحدث باسمه وسترى بنفسك القرار ياحمار نفس ما وافق عليه مؤتمر الحوار باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعدها واتمنى من البرلمان اضافة انتخاب لجنة تاسيسية للدستور عدد متساوى عن كل اقليم برقة وفزان وطرابلس مع تمثيل كافة شرائح المجتمع فلجنة الدستور السابقة لم تعد صالحة للمرحلة القادمة بعد رفض مسودة الدستور من شرائح شعبية واسعة

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