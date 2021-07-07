«الشاطر»: الشعب أصبح أكثر اقتناعاً بإجراء الانتخابات التشريعية فقط

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن الشعب أصبح أكثر اقتناعاً بإجراء الانتخابات التشريعية فقط.

وقال الشاطر في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الذهاب لانتخابات تشريعية فقط أصبحت ضرورة ملحة وأكثر اقتناعا لدى فئات الشعب”، بحسب زعمه.

وأضاف “منذ 2017 وأنا أنادي بإعادة الأمانة للشعب الليبي ليختار وجوها جديدة ويحسن الاختيار”، وفقا لتعبيره.

وتابع في تغريدة أخرى “لا تبحثوا عن الاستقرار عن طريق إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية”، على حد قوله.

واستطرد “ابحثوا عن إقصاء المعرقلين لها مع سبق الإصرار والترصد. لن تكون ليبيا غنيمة لمجنون يملك بندقية ومشروع دم”، بحسب وصفه.