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متناسياً المظاهرات المطالبة بالانتخابات الرئاسية بالأمس.. الشاطر: الشعب أصبح أكثر اقتناعاً بإجراء الانتخابات التشريعية فقط

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم عضو ما يسمى “مجلس الدولة”، عبد الرحمن الشاطر، أن “الشعب أصبح أكثر اقتناعاً بإجراء الانتخابات التشريعية فقط”، على حد زعمه.

الشاطر، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “الذهاب لانتخابات تشريعية فقط أصبحت ضرورة ملحة وأكثر اقتناعا لدى فئات الشعب”، بحسب زعمه.

وأضاف: “منذ 2017 وأنا أنادي بإعادة الأمانة للشعب الليبي ليختار وجوها جديدة ويحسن الاختيار”، وفقا لتعبيره.

وتابع في تغريدة أخرى: “لا تبحثوا عن الاستقرار عن طريق إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية”، على حد قوله.

واستطرد “ابحثوا عن إقصاء المعرقلين لها مع سبق الإصرار والترصد، لن تكون ليبيا غنيمة لمجنون يملك بندقية ومشروع دم”، بحسب وصفه.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • كيف تتحدث باسم الشعب ياكلب وهناك مجلس نواب الشعب هو من يتحدث باسمه وسترى بنفسك القرار ياحمار نفس ما وافق عليه مؤتمر الحوار باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعدها واتمنى من البرلمان اضافة انتخاب لجنة تاسيسية للدستور عدد متساوى عن كل اقليم برقة وفزان وطرابلس مع تمثيل كافة شرائح المجتمع فلجنة الدستور السابقة لم تعد صالحة للمرحلة القادمة بعد رفض مسودة الدستور من شرائح شعبية واسعة

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